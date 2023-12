Polizei Eschwege

Eschwege (ots) - Wildunfall



Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Sonntagabend, um 18:10 Uhr, eine 41-Jährige Pkw-Fahrerin aus Mühlhausen/ Thüringen, die auf

der L 3424 zwischen Langenhain und Röhrda unterwegs war.

Das Tier lief anschließend in das angrenzende Feld, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.



Fahren unter Drogeneinfluss



Um 15:30 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag ein 22-Jähriger

aus Eschwege durch die Polizeistreife kontrolliert, als dieser auf einem E-Scooter vom Marktplatz in Richtung Wiesenstraße in Eschwege fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug führte.

Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Kokain.

Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.



Polizei Sontra



Einbruch in Schuppen



Zwischen dem 09.12.23, 11:00 Uhr und dem 10.12.23, 09:30 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Kleingartengelände in der Straße "An der Salzwiese" in Herleshausen. Dort wurde eine Gartenlaube und ein Schuppen aufgebrochen, aus denen nach erster Inaugenscheinnahme nichts entwendet wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 80 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.



Polizei Witzenhausen



Von Fahrbahn abgekommen



Um 22:10 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 66-Jähriger aus Witzenhausen die Straße "Am Sande" in Witzenhausen. In Höhe des Campingplatzes kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kam

mit diesem auf einer Wiese an einem Zaun zum Stehen. In seinem augenscheinlich betrunkenen Zustand versuchte er nun Passanten dazu zu bewegen, ihm bei der Bergung des Autos zu helfen.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife der Polizeistation Eschwege führte einen Alkoholtest durch, der einen Wert von

ca. 2,5 Promille ergab. Es folgten die Anordnung einer Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.



Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler