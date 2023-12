Am Freitagmorgen kam es an verschiedenen Örtlichkeiten im Werra-Meißner-Kreis zu Unfällen mit Wildbeteiligung.

Eschwege (ots) - Gegen 06.50 Uhr kollidierte ein 63-jähriger Autofahrer aus Wehretal mit einem Reh, als er auf der Landesstraße L 3401 von Ermschwerd in Richtung Hubenrode unterwegs war. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt, der Sachschaden beziffert sich auf 800 Euro.



Ein weiterer Zusammenstoß mit Wild ereignete sich außerdem gegen 08.26 Uhr auf der Landesstraße L 3389 zwischen Roßbach und Ellingerode. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen stieß zur besagten Zeit kurz hinter dem Ortsausgang von Roßbach mit einem Fuchs zusammen, der dann das Weite suchte. Der Unfallschaden beziffert sich auf 2000 Euro.



Auf der Landesstraße L 3424 kam es gegen 09.20 Uhr zu einem Wildunfall, als eine 59-jährige Autofahrerin aus Meinhard mit einem Reh zusammenstieß, welches unvermittelt die Fahrbahn gekreuzt hatte. Das Tier verschwand anschließend von der Unfallstelle, der Schaden am Pkw wird in diesem Fall mit 1000 Euro angegeben.



Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först