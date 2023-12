Um 10:54 Uhr ereignete sich heute Vormittag in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen eine Unfallflucht bei der ein geparkter Opel Corsa im linken Heckbereich angefahren wurde.

Eschwege (ots) - Die Unfallverursacherin - eine 68-Jährige aus Lindewerra - entfernte sich anschließend, konnte aber dank Zeugenhinweisen schnell ermittelt werden. Sachschaden: ca. 500 EUR.



Zwischen dem 10.12.23, 10:00 Uhr und dem 11.12.23, 12:00 Uhr wurde

in der Königsberger Straße in Bad Sooden-Allendorf ein Pkw Opel im Bereich des hinteren linken Kotflügels angefahren und beschädigt.

Der Pkw war auf einem Parkstreifen in Höhe Haus-Nr.: 23 geparkt.

Der Sachschaden wird mit ca. 750 EUR angegeben.

Hinweise: 05652/9279430.



Auf dem Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege parkte heute Vormittag, um 11:30 Uhr, ein 76-Jähriger aus Schimberg mit seinem Pkw in eine Parklücke ein. Dabei touchierte er mit seinem Auto einen geparkten Pkw Seat und fuhr anschließend davon, um an anderer Stelle des Parkplatzes wieder einzuparken. Der Unfallverursacher konnte aufgrund von Zeugenhinweisen im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 1800 EUR angegeben.



Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler