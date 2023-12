Am Sonntag(17.

Kall (ots) - Dezember) fiel Polizeibeamten gegen 1.11 Uhr ein Pkw-Fahrer auf der Hüttenstraße in Kall auf.



Der 39-jährige Pkw-Fahrer aus Kall fuhr mit starken Schlangenlinien von der Hüttenstraße in Fahrtrichtung der Bahnhofstraße.



Im Bereich der Straße Am Stellwerk konnte der Mann von den Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden.



Bei der Kontrolle wurde bei dem 39-Jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt.



Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille.



Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.



Der Führerschein wurde sichergestellt.



