Am Freitag (15.

Mechernich-Roggendorf (ots) - Dezember) befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall gegen 21.28 Uhr die Bundesstraße 266 von Kall kommend in Fahrtrichtung Euskirchen und fuhr hierbei mit dem Pkw mehrfach in den Gegenverkehr.



In der Ortslage Roggendorf kollidierte der 56-Jährige mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Kall.



Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 56-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt.



Ein freiwilliger Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,32 Promille.



Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Dem 56-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.



