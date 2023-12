Im Zeitraum von Freitag (22. Dezember), 14 Uhr bis Donnerstag (28.

Weilerswist (ots) - Dezember), 11 Uhr, gelangten Unbekannte in den Keller von einem Mehrfamilienhaus in der Straße Deutscher Platz in Weilerswist.



Ein 64-jähriger Mieter hatte an seinem Kellerraum, neben einem Vorhängeschloss, ein zusätzliches Fahrradschloss angebracht.



Das Fahrradschloss wurde von den Unbekannten durchtrennt.



Trotz Vorhängeschloss gelangten die Unbekannten in den Kellerraum und entwendeten Angelausrüstung sowie einen Winkelschleifer im unteren vierstelligen Euro Bereich.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

- Pressestelle -



Telefon: 0 22 51 / 799-299

Fax: 0 22 51 / 799-90209



E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell