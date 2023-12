Ein Mitarbeiter einer Firma in Hellenthal ist am Montag (4.

Hellenthal (ots) - Dezember) Opfer einer Betrugsmasche geworden.



Nach einer angeblichen Anweisung per E-Mail wurde ein mittlerer fünfstelligen Euro-Betrag auf ein Konto in England überwiesen. Diese E-Mail wies sich jedoch am (6. Dezember) als gefälscht raus und wurde nicht vom Vorgesetzten versendet.



Die Polizei rät:



- Zahlungsaufforderungen in kuriosen Mails nie nachkommen. -

Nutzen Sie darüber hinaus nie das gleiche Passwort für mehrere

Zugänge. - Überprüfen Sie mit Hilfe eines sog. "Identy Leak Checker"

(Internetseiten, auf denen Sie durch Eingabe von E-Mail-Adressen

überprüfen können, ob diese bereits im Rahmen zurückliegender

Hackerangriffen betroffen waren), ob Ihre persönlichen

Identitätsdaten bereits im Internet veröffentlicht wurden und

hierdurch dem Missbrauch preisgegeben sind. - Erstatten Sie in jedem

Fall Strafanzeige. - Ändern Sie sofort alle Passwörter für ihre

Zugänge zu Foren, Mail-Accounts usw. - Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem

kontoführenden Institut auf, um eventuell bereits getätigte

Geldflüsse anzuhalten oder rückgängig zu machen.



