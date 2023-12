Am Mittwoch (27.

Euskirchen (ots) - Dezember) fühlten sich gegen 19 Uhr in der Therme in Euskirchen mehrere Badegäste durch die lautstarke Kommunikation von drei alkoholisierten Männern (20,34,48) gestört.



Die Männer waren zuvor bereits im Saunabereich mit lautem Geschrei aufgefallen.



Da die Badegäste trotz Verwarnung weiterhin lautstark in der Therme herumliefen, wurden sie von einem 29-jährigen Sicherheitsmitarbeiter aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen.



Hierbei beleidigte der 48-jährige Badegast den Sicherheitsmitarbeiter und verletzte diesen am Hals.



Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille.



Es wurde eine Anzeige bezüglich einer vorsätzlichen Körperverletzung gefertigt.



