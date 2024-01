Aus polizeilicher Sicht war die vergangene Silvesternacht im Kreis Euskirchen erneut unauffällig.

Kreis Euskirchen (ots) - Im gesamten Kreisgebiet kam es in der Zeit von Silvester (31. Dezember, 20 Uhr) bis zum heutigen Neujahrsmorgen (6 Uhr) zu 36 Einsätzen mit Silvesterbezug.



Im letzten Jahr waren es 48.



Dabei wurden unter anderem drei Platzverweise erteilt und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.



In sieben Fällen wurden Körperverletzungsdelikte festgestellt.

Zwei Personen (58,33) wurden festgenommen.



Die Euskirchener Polizei führte zum Jahreswechsel verstärkte Alkoholkontrollen auf den Straßen im Kreisgebiet durch.

Insgesamt wurden 84 Fahrzeuge kontrolliert.



Bei einem 20-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Drogenverstoß festgellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.



Gegen 00.05 Uhr kam es auf der Landstraße 33 bei Weilerswist zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung.



Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich befuhr die Landstraße 33 von Erftstadt kommend in Richtung Weilerswist. Hierbei fuhr sie geradeaus über einen Kreisverkehr hinweg und kam anschließend rechts von der Fahrbahn ab.



Während der Unfallaufnahme wurde bei der Frau starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille.



Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall verletzt.

Im Krankenhaus wurde der 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.



Um 00.20 Uhr geriet ein am Kreishaus in Euskirchen angebrachter Briefkasten in Brand.



Unbekannte warfen Pyrotechnik in den an der Hauswand angebrachten Briefkasten und entfernten sich anschließend von der Tatörtlichkeit.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer entstand eine größere Rauchentwicklung in der Eingangshalle vom Kreishaus.



Die in dem Briefkasten befindlichen Briefe wurden bei dem Feuer zerstört.



Weiter wurde der Briefkasten erheblich beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf einen Wert im vierstelligen Euro Bereich.



Verteilt über das gesamte Kreisgebiet sind der Polizei Euskirchen eine Reihe von kleineren Bränden (Müll, Mülltonnen) gemeldet worden.

Die Ermittlungen zu Bränden sind aufgenommen.



