Im Zeitraum von Samstag (2. Dezember), 18 Uhr bis Sonntag (3.

Weilerswist-Großvernich (ots) - Dezember), 10 Uhr wurden von der Heilig-Kreuz-Kirche in Weilerswist-Großvernich Blitzableiter entwendet.



Unbekannte zerschnitten an der Kirche einen Kupferdraht (Blitzableiter) und entwendeten mehrere Meter davon.



Des Weiteren wurde ein dahinter liegendes Fallrohr beschädigt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

- Pressestelle -



Telefon: 0 22 51 / 799-299

Fax: 0 22 51 / 799-90209



E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell