Im Zeitraum von Mittwoch (6.

Euskirchen (ots) - Dezember), 18.30 Uhr bis Freitag (8. Dezember), 9.10 Uhr haben Unbekannte ein Cabrio Verdeck auf dem Gelände eines Autohauses auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen beschädigt.



Das Verdeck wurde mit einem Messer aufgeschnitten.



Durch die Öffnung konnte in das Fahrzeuginnere gegriffen werden, es wurde jedoch nichts entwendet.



