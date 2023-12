Gerade in der Weihnachtszeit ist der ein oder andere darauf bedacht, viele und vor allem günstige Weihnachtsgeschenke zu erwerben.

Euskirchen (ots) - Hier wittern Betrüger ihre Chance und werden entsprechend tätig.

Die Polizei Euskirchen warnt daher vor Warenbetrug:



- Seien Sie vorsichtig beim beim Online-Shopping. Immer mehr

betrügerische Webshops und gefälschte Online-Plattformen sowie

Phishing-Mails sind im Umlauf.

- Prüfen Sie die Verkäufer und Angebote vor dem Kauf. Auch bei

Käufen außerhalb des Internets ist Vorsicht geboten. Besonders

wenn das Angebot zu schön ist, um wahr zu sein.

- Sichere Bezahlung ist ein weiterer wichtiger Punkt, um Betrügern

aus dem Weg zu gehen.



Verwenden Sie am besten sichere und verschlüsselte Zahlungsmethoden.



- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch wenn die Zeit

knapp wird. Betrüger versuchen oft, ihre Opfer unter Zeitdruck

zu setzen und so zu schnellem Handeln zu bewegen.

- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie vermuten, dass Sie

Opfer eines Betrugs geworden sind.



