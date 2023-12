Im Zeitraum von Mittwoch (13. Dezember), 19 Uhr bis Donnerstag (14.

Euskirchen-Roitzheim (ots) - Dezember), 7.40 Uhr wurden in der Caspar-Müller-Straße in Euskirchen-Roitzheim mehrere Gegenstände aus einem Pkw entwendet.



Eine 30-Jährige bemerkte den Diebstahl und kontaktierte die Polizei.



Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.



