Zülpich (ots) - Am Sonntag (10. Dezember) beobachtete der 39-jährige Inhaber einer Diskothek in der Bergheimer Straße in Zülpich gegen 21.14 Uhr einen 41-Jährigen beim Diebstahl von Leergutkisten.



Der 41-Jährige hatte sich zuvor unbemerkt Zutritt zum außenliegenden Bereich der Diskothek verschafft und dort Leergutkisten samt Pfandflaschen entwendet.



Auf einer Überwachungskamera konnte der Inhaber den Diebstahl von insgesamt sechs Leergutkisten verfolgen.



Die Kisten wurden von dem 41-Jährigen mit einem Fahrrad abtransportiert.



Die alarmierten Polizisten konnten den Mann in Höhe der Römerallee in Zülpich antreffen und kontrollieren.



Bei einer Durchsuchung wurde in der Umhängetasche von dem 41-Jährigen ein griffbereites Einhandmesser aufgefunden.



Das Messer und das Fahrrad wurden sichergestellt.



Es wurde eine Anzeige bezüglich des Diebstahls mit Waffen gefertigt.



