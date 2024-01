null.

Kall-Sistig (ots) - Kurz nach Mitternacht (1. Januar) zündeten mehrere Jugendliche im Bereich der Kaller Straße in Kall-Sistig Feuerwerks-Batterien an.



Zwei der Feuerwerks-Batterien kippten auf den Boden und schossen auf ein dreijähriges Kind, welches zum Tatzeitpunkt mit der Familie auf einer in der Nähe befindlichen Mauer saß.



Das Kind wurde von den Feuerwerkskörpern getroffen, fiel hierbei von der Mauer und verletzte sich.



Es wurde eine Anzeige bezüglich der gefährlichen Körperverletzung gefertigt.



