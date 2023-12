Am Samstagabend (2. Dezember) kam es im Bereich Bad Münstereifel zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl.

Bad Münstereifel (ots) - Die Unbekannten verschafften sich Zutritt in ein Einfamilienhaus und entwendeten einen Tresor. In dem Tresor befand sich eine hohe Summe Bargeld, Dokumente und drei Uhren. Die Einbrecher nutzten zur Flucht einen Pkw. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



