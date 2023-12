Ein Unbekannter hebelte am Montag (4.

Zülpich-Schwerfen (ots) - Dezember) gegen 18.10 Uhr in der Neustraße auf der Gebäuderückseite eine Terassentür auf.



Der Einbrecher wurde durch die Hausbewohnerin, die zeitgleich das Haus durch die Eingangstüre an der Frontseite betrat, überrascht.



Daraufhin flüchtete der Einbrecher anschließend durch den Garten und weiter in unbekannte Richtung.



