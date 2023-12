Im Zeitraum von Dienstag (26.

Weilerswist-Derkum (ots) - Dezember), 23.30 Uhr bis Mittwoch (27. Dezember), 6 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentüre von einem Einfamilienhaus in der Erftstraße in Weilerswist-Derkum auf.



Im Wohnhaus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht.

Neben einer Armbanduhr und einer Geldbörse wurde auch Bargeld im unteren dreistelligen Euro Bereich entwendet.



Der 60-jährige Eigentümer befand sich im Tatzeitraum schlafend im Obergeschoss und bemerkte den Einbruch nicht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

- Pressestelle -



Telefon: 0 22 51 / 799-299

Fax: 0 22 51 / 799-90209



E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell