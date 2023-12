Am Sonntag (17.

Euskirchen (ots) - Dezember) wurde in die Erdgeschosswohnung von einer 63-Jährigen in der Dr.-Schweigel-Straße in Euskirchen eingebrochen.



Die Frau verließ die Wohnung gegen 16.30 Uhr und stellte bei der Rückkehr gegen 20.30 Uhr fest, dass sich die Wohnungseingangstüre nicht öffnen ließ.



Daraufhin begab sich die Frau zum rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses und stellte dort das offenstehende Schlafzimmerfenster fest.



In der Wohnung waren Schubladen und Schränke geöffnet.



Des Weiteren war die Wohnungseingangstüre von innen verschlossen.



Aus der Wohnung wurde nichts entwendet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

- Pressestelle -



Telefon: 0 22 51 / 799-299

Fax: 0 22 51 / 799-90209



E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell