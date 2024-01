Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag (22. Dezember), 14 Uhr bis Freitag (29.

Bad Münstereifel (ots) - Dezember), 14.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Kölner Straße in Bad Münstereifel eingebrochen.



An dem Haus, welches seit der Flut leer stand und als Lager der ortsansässigen Feuerwehr genutzt wurde, öffneten Unbekannte gewaltsam eine Terrassentüre.



Weiter wurde im Gebäude eine geschlossene Türe eingetreten.



Aus dem Haus wurden Einsatzstiefel, Handschuhe, Lampen und mehrere Meter Kupferkabel entwendet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



