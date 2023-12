Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag (23. Dezember), 15 Uhr bis Montag (25.

Nettersheim-Bouderath (ots) - Dezember), 11.35 Uhr, in das Wohnhaus von einer 84-jährigen in der Münstereifeler Straße eingebrochen.



Im rückwärtigen Bereich wurde von den Unbekannten eine Fensterscheibe eingeschlagen.



Durch das beschädigte Fenster gelangten die Unbekannten dann in das Wohnhaus.



Im Haus wurden Schränke und Schubladen durchsucht und hochwertiger Schmuck entwendet.



