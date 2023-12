Im Tatzeitraum von Montag (25.

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Dezember), 22.30 Uhr bis Dienstag (26. Dezember), 9 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus von einer 94-Jährigen in der Hardtstraße in Euskirchen-Stotzheim eingebrochen.



Unbekannte hebelten zunächst die Holztüre von einem Wintergarten auf.



Im Anschluss wurde eine dahinter befindliche, heruntergelassene Jalousie nach oben geschoben und eine weitere Türe gewaltsam geöffnet.



Im Wohnhaus wurden sämtliche Schränke, Regale und Schubladen durchwühlt.

Es wurden mehrere Bankkarten sowie Bargeld im dreistelligen Euro Bereich entwendet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



