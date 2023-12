Am gestrigen Mittwoch (27.Dezember) wurde ein 24-jähriger Pkw-Fahrer gegen 23.20 Uhr auf der Straße Am Hähnchen in Schleiden angehalten und von Polizeibeamten kontrolliert.

Schleiden (ots) - Für das Fahrzeug bestand keine gültige Haftpflichtversicherung nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Aus diesem Grund wurden die Kennzeichen von den Polizeibeamten entsiegelt.



Weiter verlief ein freiwilliger Drogentest positiv.

Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.



Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde dem Mann aus Schleiden untersagt.



Es wurde eine Anzeige bezüglich des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie aufgrund des Fahrens unter Betäubungsmitteln gefertigt.



