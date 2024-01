Am Freitag (29.

Zülpich (ots) - Dezember) wurde gegen 23.30 Uhr ein Sicherheitsmitarbeiter von einer Diskothek in der Bergheimer Straße in Zülpich von Besuchern über einen Gast mit einer Waffe informiert.



Zuvor hatte der Gast den Besuchern auf der Toilette eine augenscheinlich echte Pistole gezeigt.



Das Sicherheitspersonal konnte die männliche Person noch in der Diskothek antreffen.



Auf Nachfrage händigte der Mann dem Sicherheitspersonal eine PTB Waffe aus.



Nachdem die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde, versuchten die Sicherheitsmitarbeiter den Mann festzuhalten.



Dem Mann gelang jedoch die Flucht.



Beschreibung der Person:



-männlich -23-27 Jahre alt -190 bis 195 cm -dunkles Haupthaar

-blaue Jeans -dunkler Pullover



Die Waffe wurde sichergestellt.



