Im Zeitraum von Freitag (22. Dezember), 20 Uhr bis Samstag (23.

Bad Münstereifel (ots) - Dezember), 9 Uhr haben Unbekannte einen Weihnachtsmarktstand auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Münstereifel aufgebrochen.



Unbekannte durchtrennten hierzu ein an der Zugangstüre angebrachtes Winkelband mittels Winkelschleifer.

Die dazugehörige Holztüre wurde im Anschluss neben den Verkaufsstand gelegt.

Aus dem Verkaufsstand wurden mehrere rohe Bratwürste und Bargeld in einer Höhe von mehreren hundert Euro entwendet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



