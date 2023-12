Am Montag (25.

Dahlem (ots) - Dezember) geriet gegen 19.57 Uhr ein mit Gemüse beladener Lkw auf der Bundesstraße 51 von Stadtkyll kommend in Fahrtrichtung Blankenheim nach rechts von der Fahrbahn ab.



Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.



Die Bundesstraße 51 wurde von der Anschlussstelle Stadtkyll in Richtung der Anschlussstelle Dahlem gesperrt.



Die auf dem Lkw befindliche Ladung wurde von Mitarbeitern der Firma auf einen angeforderten Lkw umgeladen.



Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr alarmiert.



Die Bergung von dem Lkw dauerte bis zum Folgetag (26. Dezember), 21.34 Uhr an.



Die Unfallursache wird vom Verkehrskommissariat in Mechernich ermittelt.



