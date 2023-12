Gero Schneider ist der neue Bezirksdienstbeamte in Euskirchen.

Euskirchen (ots) - Der 54-Jährige hat seinen Dienst bereits am 1. November 2023 angetreten.



Zusammen mit seinen Kollegen sorgt er von nun an für die Sicherheit und Ordnung in der Stadt Euskirchen.



Im Jahr 1989 wurde Gero Schneider in den Polizeivollzugsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen eingestellt.



Der erfahrene Polizeibeamte übte nach seiner Ausbildung unter anderem den Polizeidienst bei den Polizeistationen in Meckenheim und Rheinbach aus.



Bereits seit 2002 war Gero Schneider im Wach- und Wechseldienst in der Polizeiwache in Euskirchen tätig.



In seiner neuen Position wird er als dauerhafter Ansprechpartner den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite stehen.



Der Bezirksdienst in Euskirchen befindet sich in der Polizeiwache Euskirchen, Kölner Straße 76 und ist telefonisch unter 02251/7990 zu erreichen. In dringenden Fällen ist der Polizeinotruf 110 zu wählen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

- Pressestelle -



Telefon: 0 22 51 / 799-299

Fax: 0 22 51 / 799-90209



E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell