Mechernich-Obergartzem (ots) - Am Samstag, den 23. Dezember, wurde der Eigentümer von einem Cafe im Krewelshof in Mechernich-Obergartzem gegen 21.57 Uhr von der installierten Brandmeldeanlage über ein Feuer in seinem Betrieb in Kenntnis gesetzt.



Vor Ort konnte der 67-Jährige das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen, sodass durch die Feuerwehr lediglich Nachlöscharbeiten und eine Brandkontrolle durchgeführt werden musste.

Ursächlich war eine vergessene, eingeschaltete Wärmeplatte eines Glühweinspenders.



Durch die Hitzentwicklung entstand ein Feuer im Bereich der Verkaufstheke, bei welchem mehrere Glühweinspender, ein Tisch sowie eine Kühltheke beschädigt wurden.



Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro Bereich.



