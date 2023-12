Die beiden männlichen Tatverdächtigen (19, 27)sprachen den Zeugen in der Unterführung des Bahnhofes Euskirchen an und boten diesen Parfümflacons zum Kauf an, welche sie unter ihren Jacken verbargen.

53879 Euskirchen, Bahnhof (ots) - Bei der Durchsuchung der Beschuldigten konnten mehrere Testflacons sowie ein original verpacktes Messer der Fa. Fackelmann aufgefunden werden. Einen Kaufnachweis konnten beide Beschuldigten nicht vorweisen.

Das offensichtliche Diebesgut wurde sichergestellt.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt.



