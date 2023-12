null.

Weilerswist (ots) - Am Samstag, den 23. Dezember, beobachtete eine Verkäuferin gegen 20.26 Uhr in einem Supermarkt auf der Bonner Straße in Weilerswist einen 34-jährigen Mann bei einem Diebstahl.



Daraufhin beabsichtigte ein Ladendetektiv den Mann anzusprechen, jedoch wurde dieser von dem 34-Jährigen zur Seite geschubst.



Mit zwei Passanten konnte der Ladendetektiv den Mann zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.



Hierbei verletzte der 34-Jährige den Ladendetektiv und einen der beiden Passanten.

Weiterhin versuchte der Mann den Ladendetektiv mehrmals in den Arm zu beißen.

Gegenüber den Polizeibeamten leistete der Mann Widerstand.

Bei einer Durchsuchung durch Polizeibeamte wurden in der Jacke von dem Mann mehrere gestohlene Smoothies sowie ein Paket Bratheringe aufgefunden.



Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.



Es wurde eine Anzeige bezüglich des räuberischen Diebstahls und aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.



