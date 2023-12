Im Zeitraum von Sonntag (10. Dezember) bis Montag (11.

Euskirchen (ots) - Dezember) wurde in einen Rohbau in der Straße Am Mitbach in Euskirchen eingebrochen.



Bei der Baustelle handelt es sich um ein Einfamilienhaus, welches derzeit saniert wird.



Unbekannte hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und entwendeten aus dem Rohbau zwei Lasergeräte.



Weiter wurde von einer Türe im Keller ein Schlüssel entwendet.



Der Schlüssel konnte im Nachgang auf der Straße aufgefunden werden.



Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro Bereich.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

- Pressestelle -



Telefon: 0 22 51 / 799-299

Fax: 0 22 51 / 799-90209



E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell