Mechernich-Strempt (ots) - Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung wurde am Dienstag, den 20. Dezember, gegen 14.05 Uhr ein Lkw mit fälliger Hauptuntersuchung auf der Straße am Hüttenacker in Mechernich-Strempt festgestellt und einer Kontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle wurden Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung und bei der Ladungssicherung festgestellt.

Weiter konnte der 28-jährige Fahrzeugführer aus Düren keinen Nachweis über eine gültige Fahrerlaubnis erbringen.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.



