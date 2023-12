Gestern (Mittwoch, 12. Dezember) wurde eine 75-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Zülpich von ihrem 77-jährigen Ehemann in der eigenen Garage mit dem Pkw angefahren und eingeklemmt.

Zülpich (ots) - Die Frau hatte die Garage zuvor aufgeschlossen und geöffnet. Im Anschluss hat die 75-Jährige die Garage betreten und ihren Ehemann mit dem Fahrzeug in die Garage eingewiesen.



Hierbei fuhr der Mann die Frau an und klemmte diese zwischen Wand und Pkw ein.



Der Mann rief sofort den Rettungsdienst an und betreute seine Frau bis zum Eintreffen der Hilfskräfte.



Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



