Euskirchen (ots) - Am Freitag (22. Dezember) meldete ein Zeuge der Polizei gegen 21.49 Uhr eine schlafende Person in einem geparkten Pkw auf der Alfred-Nobel-Straße in Euskirchen.



Bei der Person handelte es sich um einen 46-jährigen Mann aus Zülpich, welcher hinter dem Steuer von seinem Pkw eingeschlafen war und durch den gesenkten Kopf dauerhaft die Hupe betätigte.



Beim Eintreffen der Polizeibeamten fuhr der Mann mit seinem Pkw in Richtung der Innenstadt davon.



Bei einer anschließenden Kontrolle wurde bei dem 46-Jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt.



Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.



Weiter wurde festgestellt, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.



Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.



Es wurde eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr und aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.



