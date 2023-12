Ein Mann (85) aus Euskirchen befuhr am Montag (4.

Euskirchen (ots) - Dezember) um 17.15 Uhr den Geh- und Radweg im Heinz-Küpper-Weg entlang des dort entlanglaufenden Veybachs aus Richtung Isarstraße kommend.



Plötzlich und unerwartet kippte der Euskirchener mit seinem Krankenfahrstuhl auf gerader Strecke zur linken Seite um.



Der Unfall ist auf einen möglichen internistischen Notfall zurückzuführen.



Der Mann verletzte sich hierbei schwer. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Krankenfahrstuhl entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite.



