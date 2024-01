Zwischen dem 29.

Weilerswist - Mechernich-Obergartzem (ots) - Dezember und dem 2. Januar kam es im Kreis Euskirchen zu mehreren Diebstählen von Reifen.



In der Robert-Bosch-Straße in Weilerswist wurden insgesamt 12 Reifen von sieben Sattelaufliegern sowie drei Kennzeichenbeleuchtungen entwendet.



Bei einem Autohaus in der Straße Ginsterberg in Mechernich-Obergartzem wurden bei einem zum Verkauf stehenden Pkw vier Räder montiert und entwendet.



Der Pkw wurde auf der rechten Fahrzeugseite auf Holzbalken aufgebockt und von der anderen Seite durch einen Wagenheber gehalten.



Die Kriminalpolizei ermittelt.



