Am gestrigen Dienstag meldete eine Zeugin gegen 14.39 Uhr eine in Schlangenlinien fahrenden Pkw-Fahrerin auf der Lanstraße 194 bei Bad Münstereifel-Eicherscheid.

Bad Münstereifel (ots) - Die Pkw-Fahrerin touchierte während der Fahrt von Eicherscheid in Fahrtrichtung Bad Münstereifel mehrfach den Bordstein und konnte von Polizeibeamten auf einem Parkplatz an der Kölner Straße in Bad Münstereifel angetroffen und kontrolliert werden.



Aufgrund von starkem Alkoholgeruch wurde bei der 62-Jährigen aus Nettersheim ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt.



Dieser ergab einen Wert von 1,34 Promille.



Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde der Führerschein sichergestellt.



Es wurde eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr gefertigt.



