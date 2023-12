null.

Nettersheim (ots) - Am Samstag, den 23. Dezember, kam es gegen 8.12 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landstraße 205 zwischen den Ortslagen Marmagen und Nettersheim.



Ein 30-Jähriger aus Nettersheim befuhr die Landstraße aus Nettersheim kommend in Fahrtrichtung Marmagen.



Während der Fahrt beabsichtigte der Mann die Scheinwerfer von seinem Pkw einzustellen und kam hierbei rechtsseitig von der Fahrbahn ab.



Das Fahrzeug kam im angrenzenden Feld zum Stillstand.



Der 30-Jährige wurde hierbei im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.



Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



