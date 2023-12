null.

Mechernich-Kommern (ots) - Am Dienstag (12. Dezember) beobachtete ein Mitarbeiter von einem Baumarkt in der Straße Monzenbend in Mechernich-Kommern gegen 12.45 Uhr zwei Männer bei dem Diebstahl von einem Baustellenradio.



Eine der männlichen Personen saß im Rollstuhl und wurde von der zweiten männlichen Person durch den Baumarkt geschoben.



Das Baustellenradio wurde von einem der Männer im Rollstuhl verstaut.



Im Anschluss begab man sich zum Kassenbereich und passierte diesen, ohne die Ware zu bezahlen.



Als der Mitarbeiter die Personen ansprach, liefen beide aus dem Geschäft zu einem Pkw, welcher von einer dritten männlichen Person geführt wurde.



Den Rollstuhl, sowie das Baustellenradio ließen die Männer im Baumarkt zurück.



Die drei Männer flüchteten daraufhin mit dem Pkw über die Bundesstraße 266 hinweg in Richtung der Ortslage Kall.



Kurz vor der Wallenthaler Höhe konnten Polizeibeamte das Fahrzeug anhalten und kontrollieren.



Da die Personen (27,40,40) keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnten, wurden sie vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.



Weiter wurde eine Anzeige bezüglich des Ladendiebstahls gefertigt.



