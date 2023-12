Am gestrigen Montag (11. Dezember) wurde der Polizei gegen 11.53 Uhr ein mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender Pkw auf der Landstraße 264 bei Euskirchen gemeldet.

Weilerswist (ots) - Das Fahrzeug konnte von Polizeibeamten auf dem Jülicher Ring in Euskirchen angetroffen werden.



Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizei und setzte seine Fahrt mit dem Pkw rücksichtslos in Richtung Weilerswist fort.



Letztendlich fuhr der Fahrer mit dem Pkw in einer Seitenstraße (Carqueiranner Platz) von Weilerswist in ein Gebüsch.



Daraufhin flüchteten aus dem Pkw drei männliche Personen über die Bahngleise Hinweis in Richtung des Industriegebietes von Weilerswist.



Aufgrund von Zeugenhinweisen und Kameraaufnahmen wurde eine Person, welche während der Flucht einen Kleiderwechsel vollzogen hatte, angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei der Person handelte es sich um den 27-jährigen rumänischen Fahrer von dem Pkw.



Der Mann führte neben einer geringen Menge von Betäubungsmitteln auch mehrere zehntausend Euro Bargeld mit sich.



Während der Flucht wurden durch die zwei weiteren männlichen Personen verschiedene Tüten mit Smartphones und Tablets weggeworfen.



Eine Überprüfung vom Fahrzeug übergab, dass dieses aus Italien entwendet und zur Sicherstellung ausgeschrieben war.



Das Fahrzeug, die Betäubungsmittel sowie die aufgefundenen Tablets und Handys wurden sichergestellt.



Auf der Polizeiwache wurde bei dem 27-Jährigen ein freiwilliger Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv.



Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.



Ebenfalls eingesetzt war ein Polizeihund, der bei der Suche nach den Personen und des Diebesgutes half.



Die zwei weiteren männlichen Insassen können wie folgt beschrieben werden:



20-30 Jahre alt, dunkel gekleidet, weiße Sneaker, schwarze Haare, Bart.



Es wurden Anzeigen bezüglich der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Ausrichten oder Durchführen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens und aufgrund der Drogeneinwirkung gefertigt.



