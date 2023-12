Eine Nachbarin hörte am Dienstagabend (5.

Euskirchen (ots) - Dezember) gegen 22 Uhr in der Straße Appelsgarten den Rauchmelder und öffnete mit dem ihr überlassenem Schlüssel die Tür.



Die komplette Wohnung war voller Rauch.



In der Küche nahm sie einen Feuerschein wahr.



Vermutlich ist das Feuer wegen eines Plastikkorbs auf einer eingeschalteten Herdplatte entstanden.



Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.



