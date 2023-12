Öffentlichkeitsfahndung: Fußgänger angefahren

Nettersheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 3. Dezember, um 1.20 Uhr, kam es in Nettersheim auf der Landstraße 205 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.



Nach Angaben des Geschädigten ging er auf der L 205 von Nettersheim in Richtung Marmagen auf der rechten Fahrbahnseite. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw habe ihn beim Überholen berührt, woraufhin er hingefallen sei und verletzt wurde. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Pkw sei aus Richtung Nettersheim kommend, über die L 205 in Richtung Marmagen gefahren.



Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:



Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer machen?



Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.



