null.

Schleiden-Oberhausen (ots) - Am Mittwoch (13. Dezember) wurde ein 32-jähriger Pkw-Fahrer gegen 11.10 Uhr auf der Trierer Straße in Schleiden-Oberhausen ohne angelegten Sicherheitsgurt angehalten und kontrolliert.



Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 32-Jährigen auffällige Nervosität und keine Pupillenreaktion fest.



Daraufhin wurde ein freiwilliger Drogentest durchgeführt, der positiv verlief.



Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.



Es wurde eine Anzeige bezüglich der Drogeneinwirkung gefertigt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

- Pressestelle -



Telefon: 0 22 51 / 799-299

Fax: 0 22 51 / 799-90209



E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell