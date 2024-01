Am gestrigen Dienstag (2. Januar) fiel ein 35-jähriger Pkw-Fahrer gegen 19.35 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen auf.

Euskirchen (ots) - Nachdem der Streifenwagen gewendet und dem Pkw-Fahrer hinterherfuhr, stoppte der Euskirchener seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand und rannte zunächst zu Fuß in Richtung Asselbornstraße. Dort konnten die Polizeibeamten den Mann antreffen.



Der 35-Jährige gab an, dass er Drogen konsumiert habe und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei.



Ein durchgeführter Urintest verlief positiv.



Die an dem Pkw montierten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet und das Fahrzeug bereits abgemeldet. Dementsprechend war der Pkw nicht versichert.



Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.



