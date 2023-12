null.

Mechernich-Firmenich (ots) - Am Freitag, den 22. Dezember, kam es gegen 8.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Firmenich.



Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr die Bundesstraße 266 aus Kommern kommend in Fahrtrichtung Firmenich.



Aufgrund von einem vorausfahrenden Pkw musste die Frau stark abbremsen und kam hierbei mit ihrem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern.



Hierbei kollidierte die Pkw-Fahrerin zunächst mit der Mittelleitplanke.

Nach einem weiteren Zusammenstoß mit der rechtsseitig befindlichen Leitplanke kam das Fahrzeug zum Stillstand.



Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



