Am 21. Dezember kam es gegen 9.20 Uhr auf der Landstraße 178 in Euskirchen-Billig zu einem Verkehrsunfall.

Euskirchen-Billig (ots) - Eine 39-jährige Frau aus Mechernich befuhr die Landstraße 178 von Antweiler aus kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Nach dem Verlassen des Kreisverkehrs geriet der Pkw ins Schleudern und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw.



Der entgegenkommende Pkw des 28-jährigen Mannes aus Hellenthal fuhr durch die Kollision über einen Leitpfosten und landete im Graben.



Die Mechernicherin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



