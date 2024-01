Am Montagmorgen (1. Januar) beabsichtigte ein 44-jähriger Mann aus Kall gegen 5.25 Uhr Zigaretten an einem Zigarettenautomaten in der Kölner Straße in Kall zu kaufen.

Kall (ots) - Unbemerkt näherten sich dem Mann zwei Unbekannte von der Seite und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Geldbörse sowie seiner Uhr.



Der 44-Jährige übergab den beiden Männern seine Geldbörse sowie eine hochwertige Armbanduhr.



Beide Unbekannten flüchteten in Richtung der Pfarrer-Reinartz-Straße in Kall.



Die Unbekannten erbeuteten bei der Tat Bargeld im unteren dreistelligen Euro Bereich.



Personenbeschreibung:



1. Person:



- männlich

- ca. 20-30 Jahre alt

- sprach akzentfreies deutsch

- europäisches Erscheinungsbild

- dunkle Bekleidung

- keine Handschuhe



2. Person:



- männlich

- dunkle Kleidung



Es wurde eine Anzeige bezüglich der räuberischen Erpressung aufgenommen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



