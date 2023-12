Am 14.

Euskirchen (ots) - Dezember wurde die Polizei gegen 18.30 Uhr in die Oststraße in Euskirchen gerufen.



Dort randalierte eine 52-Jährige in einem Zug.



Nachdem die Frau einem Platzverweis nicht nachkam und mehrere Passanten, darunter Kinder, anpöbelte, wurde sie zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.



Bei der Durchsuchung konnten diverse Bekleidungsartikel festgestellt werden, die allesamt noch mit Warensicherungen versehen waren.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



