Am Dienstag, den 19.

Kall (ots) - Dezember, wurde ein 52-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Kall gegen 1.45 Uhr von einem Geräusch außerhalb des Wohnhauses aufgeweckt.



Im Anschluss nahm der Mann eine Rauchentwicklung, sowie brennende Reifen im Vorraum des Mehrfamilienhauses wahr.



Unmittelbar hinter dem hölzernen Haupteingangstor von Mehrfamilienhaus brannten vier ältere, ausgelagerte Reifen.



Die brennenden Reifen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden.



Das Eingangstor wurde bei dem Brand beschädigt.



Es wurden keine Personen verletzt.



Es wurde eine Anzeige bezüglich der schweren Brandstiftung gefertigt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

- Pressestelle -



Telefon: 0 22 51 / 799-299

Fax: 0 22 51 / 799-90209



E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell