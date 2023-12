Am Samstag, den 16.

Zülpich-Schwerfen (ots) - Dezember, unternahm eine 25-Jährige aus Zülpich gegen 12.40 Uhr gemeinsam mit einer weiteren Reiterin einen Ausritt auf einem Feldweg in der Nähe von dem Modellflugzeugplatz in Zülpich.



Die 25-Jährige fiel von ihrem Pferd, nachdem ein 51-Jähriger mehrfach ein Modellflugzeug über sie und die Pferde hinwegsteuerte.



Das Pferd wurde von dem Modellflugzeug aufgeschreckt, wodurch die Reiterin zu Boden fiel und sich dabei verletzte.



Die Reiterin erstatte eine Anzeige aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung.



